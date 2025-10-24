Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 61- Jähriger aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

61- Jähriger aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden,

Dienstag, 21.10.2025

(han) Seit Dienstagabend, ca. 22:20 Uhr wird der 61-jährige Volker Saxer aus Wiesbaden vermisst. Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort sind aktuell nicht bekannt.

Er wird beschrieben als 1,83 m groß, kurze braune Haare und trägt eine Tätowierung am rechten Unterarm in Form eines Hundekopfes. Herr Saxer befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

