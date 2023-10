Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung in der Welfenstraße +++ Brennendes Motorrad +++ Abgelegtes Handy gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung in der Welfenstraße, Wiesbaden, Welfenstraße, 16.10.2023, 15.20 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag kam es in der Welfenstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 20 und 22 Jahre alten Männern. Die beiden Männer waren gegen 15.20 Uhr im Bereich der Bushaltestelle aneinandergeraten, was in wechselseitigen Körperverletzungen mündete. Hierbei soll unter anderem auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Brennendes Motorrad,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, 17.10.2023, 04.30 Uhr,

(pl)In der Hans-Böckler-Straße brannte am frühen Dienstagmorgen ein geparktes Motorrad. Das Feuer wurde gegen 04.30 Uhr von einer vorbeifahrenden Polizeistreife festgestellt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Das graue Kraftrad der Marke BMW brannte vollständig ab. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Abgelegtes Handy gestohlen,

Wiesbaden, Kirchgasse, 16.10.2023, 13.00 Uhr,

(pl)Ob in der Fußgängerzone, im Bekleidungsgeschäft, im Einkaufsmarkt, im Restaurant oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, immer wieder sind Diebe auf der Suche nach Beute und leider werden sie auch allzu häufig fündig. Am Montagmittag kam es gegen 13.00 Uhr in einer Bäckerei in der Kirchgasse zum Diebstahl eines Handys. Eine im Café sitzende Frau hatte ihr Smartphone auf dem Tisch abgelegt. Als sie sich zu ihren Kindern umdrehte, nutzte ein Dieb die Gelegenheit und schnappte sich das Handy. Der Täter soll schwarze Haare sowie einen Dreitagebart gehabt und eine graue Jacke getragen haben. Bleibt für die Polizei der Hinweis, gerade beim Bummeln durch die Stadt auf seine Wertsachen aufzupassen. Schnell ist die Handtasche oder das Handy in der Gaststätte oder beim Aufenthalt im Freien auf dem Tisch oder dem Boden abgelegt und verschwindet nur kurz aus dem Blickfeld. Oder aber die Tasche mit der Geldbörse hängt am Kinder- bzw. Einkaufswagen. Dies sind nur wenige Beispiele für Gelegenheiten, die sich die Langfinger zu Nutzen machen. Oftmals werden die Opfer aber auch konkret angesprochen oder durch absichtliches Anrempeln abgelenkt. In allen Fällen gilt: Tragen Sie ihre Wertsachen immer nah am Körper und lassen Sie diese nie aus den Augen! Wenige Sekunden genügen, damit der Ärger groß werden kann.

