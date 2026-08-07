Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schussabgabe vor Roland-Passage: Unbekannte flüchteten

Offenbach (ots)

(lei) Nach einer gemeldeten Schussabgabe vor der Roland-Passage am späten Donnerstagabend sucht die Polizei nach Zeugen. Die Ermittler ermitteln nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 23.35 Uhr eine Person aus einer Gruppe Jugendlicher beziehungsweise junger Männer heraus auf dem Gelände an der Senefelder Straße einen Schuss abgegeben haben. Kurz darauf flüchteten vier Personen in Richtung Christian-Pleß-Straße. Sie trugen schwarze, graue und weiße Kleidungstücke.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifen konnten die mutmaßlich Beteiligten bislang nicht angetroffen werden. Am Einsatzort fanden die Beamten jedoch eine Schreckschusshülse, die als Beweismittel sichergestellt wurde.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu der Gruppe oder dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

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