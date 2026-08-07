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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Tod einer 37-Jährigen: Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach dem Tod einer 37 Jahre alten Frau in der Nacht zu Mittwoch (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6327701) sind die Staatsanwaltschaft Hanau und die dortige Kriminalpolizei weiterhin mit der Aufklärung der noch unklaren Umstände ihres Todes befasst.

Bei der noch am Mittwoch durchgeführten Obduktion des Leichnams konnte zunächst keine eindeutige Todesursache festgestellt werden. Gleichwohl weitere Untersuchungen zur Klärung dieser Frage ausstehen, war der weiterhin unter Tatverdacht stehende 23-Jährige aufgrund dieser Erkenntnis bis auf Weiteres wieder auf freien Fuß zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau, E-Mail: pressestelle@sta-hanau.justiz.hessen.de, zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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