Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anzeigen wegen Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung gefertigt: Polizei sucht Zeugen

Hanau (ots)

(lei) Nach einer mutmaßlichen wechselseitigen Körperverletzung am Donnerstagabend in der Lamboystraße suchen die Ermittler des Polizeireviers Hanau Zeugen.

Eine Streife des Polizeireviers Hanau befand sich gegen 19.30 Uhr an der roten Ampel im Kreuzungsbereich Lamboystraße / Otto-Wels-Straße, als hinter dem Streifenwagen lautes Geschrei zu hören war. Beim Aussteigen bemerkten die Beamten einen Mann, der mehrere blutende Verletzungen aufwies und lautstark auf einen anderen Mann deutete, der sich zu diesem Zeitpunkt langsam in Richtung Lamboy entfernte.

Als die Einsatzkräfte den verletzten Mann zum Geschehen befragen wollten, rannte dieser unvermittelt auf den anderen Beteiligten zu und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht, so die Beobachtung der Polizisten. Da beide Männer gegenseitig aufeinander einwirkten, trennten die Beamten die Kontrahenten. Mit Unterstützung weiterer Streifen gelang es schließlich, die beiden Männer im Alter von 36 und 41 Jahren unter Kontrolle zu bringen und vorläufig festzunehmen.

Während der Festnahme verhielt sich einer der Männer derart renitent, sodass die Beamten kurzzeitig den Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes androhten. Daraufhin legte er sich sofort auf den Boden und ließ sich widerstandslos die Handfesseln anlegen. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert und standen wohl auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht, wo unter anderem erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt wurden. Gegen beide wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Dabei gilt es auch zu klären, was im Vorfeld passierte. Nach ersten Erkenntnissen war es zwischen den beiden Hanauern wohl zu einem Streit gekommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum vorausgegangenen Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Polizeirevier Hanau zu melden.

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