POL-OF: Vermisstensuche nach Aurelia Wika
Biebergemünd (ots)
(lei) Wo ist Aurelia Wika aus Biebergemünd? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 51 Jahre alten Vermissten.
Die Gesuchte hielt sich am gestrigen Sonntagabend zunächst in einer Gaststätte in der Straße "Am Pflaster" auf wurde zuletzt im Bereich der Biebertalhalle gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Frau Wika könnte sie sich in einem hilflosen Zustand befinden und Hilfe benötigen.
Frau Wika ist etwa 1,60 Meter groß, von schlanker Statur und hat blonde, schulterlange Haare. Bekleidet sein dürfte sie mit einer schwarzen, drei Viertel langen Leggings, einem T-Shirt in rotbraun-beige sowie weißen Turnschuhen.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Aurelia Wika geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).
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