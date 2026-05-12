Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen-Friesenheim - Diebstahl eines Geldbeutels

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, dem 11.05.2026, gegen 11:20 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in der Nähe des Klinikums in der Bremserstraße den Geldbeutel der 90-jährigen Geschädigten unter einem Vorwand.

Die Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt an ihrem Fahrzeug, als der Täter sie nach Kleingeld fragte. Während die 90-Jährige im Fahrzeug nach Kleingeld suchte, entwendete der Täter unbemerkt den Geldbeutel aus der Tasche.

Beschreibung des Täters:

-etwa 50 Jahre -Glatze -schlanke Figur -grün/graue Kleidung

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

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