Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Windschutzscheibe beschädigt: Unbekannte warfen offenbar Gegenstand von Brücke

Autobahn 66 / Gründau (ots)

(lei) Mit dem Schrecken davon kam am Sonntagabend ein Autofahrer auf der Autobahn 66, als er in Richtung Hanau unterwegs war und ein bis dato unbekannter Gegenstand auf seine Windschutzscheibe flog. Das fragliche Teil wurde vermutlich von mehreren Unbekannten gegen 20.45 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Lieblos von einer Brücke nach unten geworfen. Die Werfer, es soll sich um fünf dunkel gekleidete Jugendliche gehandelt haben, flüchteten daraufhin mit E-Scootern. Die Polizeiautobahnstation Südosthessen hat nun Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

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