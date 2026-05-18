POL-OF: Radmuttern gelöst: Wer kann Hinweise geben?
Schlüchtern (ots)
(lei) Nachdem im Stadtteil Hohenzell jemand jüngst offenbar die Radmuttern an einem Auto gelöst hat, ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und geht der Frage nach, wer der oder Verantwortlichen waren.
Der Wagen, ein blauer Opel Astra mit HU-Kennzeichen, stand in der Zeit zwischen Sonntag (10. Mai), 12 Uhr und Montag (11. Mai), 5.45 Uhr, in einer Garage in der Frankfurter Straße (10er-Hausnummern), als die Muttern eines vorderen Reifens wohl gelöst wurden. Der Besitzer stellte bei einer anschließenden Fahrt auf der Autobahn ein verändertes Rollverhalten sowie ein ungewöhnliches Geräusch fest, sodass er auf dem Standstreifen anhielt und der PKW letztlich abgeschleppt werden musste.
Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schlüchtern zu melden (06661 9610-0).
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