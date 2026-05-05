PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 80.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Jossgrund (ots)

(lei) Dichter Rauch und Blaulicht prägten am Dienstagmorgen über mehrere Stunden das Bild in der Ortsdurchfahrt von Oberndorf. Grund dafür war ein Wohnhausbrand in der Lohrer Straße, der kurz vor 8 Uhr von einer Zeugin gemeldet wurde und Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei anrücken ließ. Mit Unterstützung der zur Hilfe kommenden Zeugin hatte sich eine 48 Jahre alte Bewohnerin zwischenzeitlich ins Freie gerettet. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt und vor Ort vorsorglich medizinisch versorgt. Das Einfamilienhaus stand letztlich im Inneren in Vollbrand und ist infolge der Schäden, die auf etwa 80.000 Euro geschätzt werden, derzeit unbewohnbar. Während die bis in den späten Vormittag andauernden Löschmaßnahmen der Feuerwehr beendet sind, gilt es für die Kriminalpolizei nun, die noch weitgehend unklare Ursache des Feuers herauszufinden. Die Ermittler prüfen dabei auch einen Hinweis, wonach eine Kerze den Brand ausgelöst haben könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren