Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 80.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Jossgrund (ots)

(lei) Dichter Rauch und Blaulicht prägten am Dienstagmorgen über mehrere Stunden das Bild in der Ortsdurchfahrt von Oberndorf. Grund dafür war ein Wohnhausbrand in der Lohrer Straße, der kurz vor 8 Uhr von einer Zeugin gemeldet wurde und Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei anrücken ließ. Mit Unterstützung der zur Hilfe kommenden Zeugin hatte sich eine 48 Jahre alte Bewohnerin zwischenzeitlich ins Freie gerettet. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt und vor Ort vorsorglich medizinisch versorgt. Das Einfamilienhaus stand letztlich im Inneren in Vollbrand und ist infolge der Schäden, die auf etwa 80.000 Euro geschätzt werden, derzeit unbewohnbar. Während die bis in den späten Vormittag andauernden Löschmaßnahmen der Feuerwehr beendet sind, gilt es für die Kriminalpolizei nun, die noch weitgehend unklare Ursache des Feuers herauszufinden. Die Ermittler prüfen dabei auch einen Hinweis, wonach eine Kerze den Brand ausgelöst haben könnte.

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