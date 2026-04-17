Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Andre Blaschke?

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Langen (ots)

(me) Wo ist Andre Blaschke? Das fragt die Kriminalpolizei aus Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 23 Jahre alten Vermissten.

Der 23-Jährige ist etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Der Vermisste hat dunkle Haare und trägt zurzeit einen Bart. Er soll aktuell ein schwarzes T-Shirt, eine gleichfarbige kurze Hose sowie blaue Turnschuhe anhaben. Der Gesuchte wurde letztmalig am Freitagmorgen (17. April), gegen 10 Uhr, im Bereich der Röntgenstraße gesehen.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Andre Blaschke geben kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern aus Offenbach unter der 069 8098-1234 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

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