POL-OF: Baumaschinen aus Lastkraftwagen gestohlen; Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall; Unfallflucht: Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Baumaschinen aus Lastkraftwagen gestohlen - Mühlheim

(fg) Eine Scheuersaugmaschine von Kärcher sowie eine Kolbenpumpe von Wagner haben Unbekannte aus einem in der Straße "Alter Frankfurter Weg" geparkten Lastkraftwagen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen mitgehen lassen. Die Täter öffneten zunächst das Sicherungsschloss des Planenaufbaus und entwendeten anschließend die beiden Arbeitsmaschinen, welche sich auf der Ladefläche befanden. Wie diese von der Ladefläche entwendet werden konnten ist bislang unklar, da es sich um eine selbstfahrende Arbeitsmaschine mit 600 Kilogramm sowie ein Arbeitsgerät mit einem Gewicht von 120 Kilogramm handelte. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei Kriminalpolizei.

2. Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall - Hainburg/Hainstadt

(jm) Wer am Donnerstagabend auf der Hauptstraße unterwegs war, könnte Zeuge eines Unfalls geworden sein. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 18.30 Uhr im Bereich der Hausnummer 94 zwischen einer 51 Jahre alten Opel-Fahrerin und einem 23-jährigen Alfa Romeo-Lenker zu einem Zusammenstoß gekommen sein. Beide waren in Richtung Klein-Krotzenburg unterwegs. Der Polizei liegen nun unterschiedliche Angaben der Beteiligten vor, sodass weitere Zeugen des Unfalls gesucht werden. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache in Seligenstadt.

3. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zum Verursacher geben? - Autobahn 3/Seligenstadt

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag auf der Bundesautobahn 3 bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem schwarzen Audi A 4 an der Anschlussstelle Seligenstadt auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auf. Ersten Erkenntnissen zufolge wechselte der Verursacher, bei dem es sich um ein Fahrzeug mit ungeladenem Transport-Anhänger gehandelt haben soll, vom linken Fahrstreifen nach rechts auf den Fahrstreifen des Audis und touchierte diesen. Anschließend sei er ohne anzuhalten weitergefahren. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die Beamten der Autobahnpolizei Langenselbold erbitten sich nun Hinweise zu dem Verursacher und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Offenbach, 22.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

