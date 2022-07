Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Heuballen- und Autobrand in Wächtersbach

Offenbach (ots)

600 Heuballen und ein Auto brannten - Wächtersbach

(lei) Am späten Montagabend mussten Feuerwehr und Polizei zu mehreren Brandstellen in und bei Aufenau ausrücken.

Gegen 22.50 Uhr wurden den Rettungskräften mehrere brennende Heuballen in der Feldgemarkung zwischen Aufenau und Neudorf in der Nähe eines Reiterhofes gemeldet. Vor Ort wurden insgesamt fünf unterschiedliche Brandherde festgestellt, die dafür sorgten, dass letztlich gut 600 der Ballen den Flammen zum Opfer fielen. Da sich ein Heuballen-Brandherd in der Nähe der Bahnlinie Hanau-Fulda befand, wurde dieser durch die Feuerwehr mittels Brandlüfter beschleunigt zum Abbrennen gebracht, um eine Beeinträchtigung bzw. Sperrung des Bahnverkehrs zu verhindern.

Kurz nach 23 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem in Vollbrand stehenden Pkw in der Rotgartenstraße gerufen. Das Fahrzeug, ein Opel, brannte komplett aus. Außerdem wurden ein neben dem Wagen stehendes weiteres Auto sowie eine angrenzende Lagerhalle durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand bei den Bränden ein Gesamtschaden von über 30.000 Euro. Die Löscharbeiten der Feuerwehr an den Heuballen, dauern zur Stunde an und werden sich voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden hinziehen.

Die Polizei, die im Zuge der Einsatzmaßnahmen auch zeitweise einen Polizeihubschrauber einsetzte, geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und prüft nun einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Brandörtlichkeiten. Die Ermittler bitten in dem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 12.07.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell