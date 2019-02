Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sondermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 28.02.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Geldautomat in Offenbach-Bieber gesprengt

(mm) Am Donnerstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, sprengten Unbekannte einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Ottersfuhrstraße. Ob die Täter Geld erbeutet haben, ist derzeit nicht bekannt. Anwohner wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe am Gebäude kann im Moment noch nicht beziffert werden. Anwohner waren durch einen lauten Knall aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen sollen es drei Täter gewesen sein. Zwei seien nach der Explosion mit einem Zweirad geflüchtet. Zwei Gasflaschen, die die Täter am Tatort zurückließen, stellte die Polizei sicher. Im Zuge der Fahndung entdeckte die Polizei, die auch mit einem Hubschrauber im Einsatz war, in einem Waldstück bei Obertshausen ein ausgebranntes Leichtkraftrad. Die Ermittlungen dazu sowie zu den Tätern dauern an. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 28.02.2019, Pressestelle, Michael Malkmus

