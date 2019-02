Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 27.02.2019

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mann bei Unfall verletzt - Offenbach

(av) Auf der Kreuzung Sprendlinger Landstraße/Odenwaldring ereignete sich am Dienstagvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen stand ein 41-Jähriger mit seinem Peugeot 807 an der roten Ampel in der Sprendlinger Landstraße und wollte weiter geradeaus in Richtung Innenstadt fahren. Rechts neben ihm befand sich ein 35-Jähriger in seinem Dacia Logan auf der Rechtsabbiegerspur. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide los. In diesem Moment sei ein 27-Jähriger in seinem Mercedes GLA von links in die Kreuzung eingefahren. Offenbar habe er das Rotlicht missachtet. Der Mercedes kollidierte frontal mit der Fahrerseite des Peugeot und schleuderte diesen gegen den Dacia. Der 41-jährige Peugeot-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus.

2. Diebe stiegen in Einkaufsmarkt ein - Offenbach

(aa) Einbrecher stiegen in der Nacht zum Dienstag in einen Lebensmittelmarkt in der Hermann-Steinhäuser-Straße ein; sie erbeuteten Geld und Zigaretten. Zwischen 23 und 7.15 Uhr hatten die Täter an der Gebäuderückseite für den Einstieg ein Fenster aufgehebelt. Im Büro flexten die Diebe den Tresor auf. Außerdem nahmen sie aus den beiden Kassen die Kassetten und noch Zigaretten mit. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Sattelzug mit defekten Bremsscheiben unterwegs - Rodgau/Weiskirchen/Autobahn 3

(fg) Eine Streifenbesatzung der Verkehrsinspektion kontrollierte am Dienstagmorgen einen Sattelzug, der in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs war, auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Weiskirchen. Bei der technischen Durchsicht gegen 8.50 Uhr wurde festgestellt, dass zwei Bremsscheiben des Sattelaufliegers an der jeweiligen mittleren von dort drei vorhandenen Achsen eingerissen waren. Bei einer Weiterfahrt hätte eine Gefährdung des Fahrers und weiteren Verkehrsteilnehmern nicht ausgeschlossen werden können. Zudem hätte der Sattelzug bei einer Vollbremsung oder einer "Bergabfahrt" nicht mehr den nötigen Bremsdruck erzeugen können. Daher wurde dem Lastkraftwagenfahrer die Weiterfahrt untersagt und die defekten Bremsscheiben gezeigt. Der 51-Jährige bedankte sich sogar bei den Polizeibeamten und gab an, dass durch die Kontrolle vermutlich Schlimmeres verhindert wurde. Nichtsdestotrotz musste der Kraftfahrer vor Ort eine Sicherheitsleistung zahlen und die Wartezeit bis zur Reparatur der defekten Bremsscheiben überbrücken. Ein Bild ist dieser Meldung beigefügt.

4. Wer sah den Unfall? - Dreieich/Sprendlingen

(av) Am Dienstagmittag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein in der Frankfurter Straße geparktes Fahrzeug; danach fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwischen 12.30 und 14 Uhr hatte der Besitzer seinen braunen Opel Astra auf dem Parkplatz einer Gaststätte im Bereich der 30er-Hausnummern abgestellt. Als er zu seinem Wagen kam, fand er eine Beschädigung an der rechten hinteren Fahrzeugseite, die ein Unbekannter beim Ein-oder Ausparken verursacht hatte. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Unbekannte, der ersten Ermittlungen zufolge ein rotes Fahrzeug fuhr, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu scheren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizei zu melden.

5. Einbrecher stiegen in Einfamilienhaus ein - Hainburg/Hainstadt

(fg) Am Dienstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße (30er-Hausnummern) eingestiegen und klauten Bargeld. Zwischen 10.15 und 20.50 Uhr waren die Einbrecher am Werk, kletterten auf den Balkon des Wohnhauses und hebelten ein dortiges Fenster auf. Anschließend begaben sie sich durch dieses ins Innere und durchsuchten mehrere Räume. Nachdem sie ihre Beute eingesteckt hatten, flohen sie vermutlich über die Terrassentür im Erdgeschoss. Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Kradfahrer bei Unfall verletzt - Rodenbach

(av) Am Dienstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Gelnhäuser Straße verletzt. Gegen 15.20 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Riedstraße in Richtung Gelnhäuser Straße und wollte in diese einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigten 66-jährigen Motorradfahrer, der auf der Gelnhäuser Straße Richtung Hanauer Landstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer stürzte und sich verletzte. Er kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher auf 10.000 Euro geschätzt wird.

Offenbach, 27.02.2019, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell