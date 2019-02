POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 27.02.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Schraubengurt auf die Fahrbahn gelegt - Offenbach

(av) Die Offenbacher Polizei ermittelt wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem am Mittwochmorgen ein Linienbus auf der Seligenstädter Straße über ein wohl vorsätzlich ausgelegtes Nagelkissen gefahren war. Gegen 7 Uhr fuhr der Bus durch die Bahnunterführung an der Seligenstädter Straße in Richtung Waldhof. Kurz darauf bemerkte der Fahrer eine Beschädigung am Reifen. In diesem steckten zahlreiche Schrauben. Wenig später wurde festgestellt, dass ein selbstgebauter "Schraubengurt" auf der Fahrbahn in der Unterführung lag. Zudem wurde offenbar dort Öl auf der Straße verteilt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und fragt nach Zeugen, die rund um die Unterführung Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf dem 1. Polizeirevier zu melden.

Bauwagen brannte - Offenbach

(aa) Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am frühen Mittwoch zu einem Feuer in die Bieberer Straße aus. Dort brannte gegen 1.45 Uhr ein Bauwagen. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Beamten der regionalen Ermittlungsgruppe in Offenbach haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Offenbach, 27.02.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

