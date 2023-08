Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Fahrgast beleidigt Busfahrer und leistest Widerstand + E-Bike gestohlen + Audi im Asterweg durchwühlt + Flucht im Klinik-Parkhaus +

Gießen

Heuchelheim: Renitenter Fahrgast greif Polizisten an -

Gestern Abend bat ein Busfahrer die Gießener Polizei um Hilfe. Der Bus stand gegen 20.00 Uhr an einer Haltestelle in der Rodheimer Straße. Ein Fahrgast hatte den Busfahrer beleidigt und wollte den Bus nun nicht verlassen. Beim Eintreffen der Streife befand sich der 31-jährige Mann noch in dem Bus. Den Kollegen gelang es ihn zu überreden auszusteigen. Kaum ausgestiegen, schlug er unvermittelt in Richtung der beiden Polizisten. Diese wehrten den Angriff ab und drückten den Gießener zu Boden. Hierbei verletzte sich einer der Polizisten leicht - konnte seinen Dienst jedoch weiterführen. Befreiungsversuche des Mannes scheiterten, er musste mit auf eine Gießener Wache. Nach den polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Ordnungshüter. Auf den 31-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands sowie Beleidigung zu.

Gießen: E-Bike verschwunden -

In der Braugasse schlugen Fahrraddiebe in einer Tiefgarage zu. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag, gegen 12.30 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 05.45 Uhr Zutritt zu dem Parkdeck und ließen das dort abgestellte und mit einem Faltschloss gesicherte Fahrrad mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des grau-blauen E-Bikes der Marke "Bulls" im Wert von rund 4.500 Euro nimmt die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: Audi durchwühlt -

Eine Sonnenbrille im Wert von rund 15 Euro erbeuteten Diebe im Asterweg aus einem Audi. Der schwarze A3 stand zwischen Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 09.00 Uhr im Innenhof der Hausnummer 38. Es gibt keine Anzeichen darauf, dass der Audi gewaltsam geöffnet wurde. Der Täter durchwühlte sämtliche Ablagen und das Handschuhfach nach Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter bei seinem Diebstahl beobachteten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Klinik-Parkhaus -

Nach einem Parkplatzrempler im Parkhaus der Uniklinik Gießen in der Gaffkystraße, bittet die Polizei um Mithilfe. Am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr stand dort in der fünften Ebene ein gelber Suzuki Vitara. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer den SUV auf der Beifahrerseite. Und ließ am hinteren Kotflügel einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

