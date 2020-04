Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Störung der Totenruhe+++ Leichtverletzte nach Unfallflucht+++Einbrecher in Gaststätte+++Grillhütten und Vereinsheim aufgebrochen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 29.04.2020:

Störung der Totenruhe+++ Leichtverletzte nach Unfallflucht+++Einbrecher in Gaststätte+++Grillhütten und Vereinsheim aufgebrochen

Linden: Störung der Totenruhe

Auf Grablichter und Vasen hatten es Diebe am späten Dienstagabend in der Friedensstraße in Leihgestern abgesehen. Die Unbekannten hatten offenbar mit Gewalt die Sachen von den gräbern abgerissen und dabei auch zum Teil beschädigt. Möglicherweise wurden sie dabei gestört und flüchteten. Bei der Anzeigenaufnahme stellte es sich noch heraus, dass auch die Inschrift einer Grabplatte beschädigt wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbrecher in Gaststätte

Mit Bargeld und Schmuck verschwanden Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch aus einer Gaststätte in der Friedrichstraße. Die Täter hatten zunächst eine Tür aufgebrochen und dann mehrere Räume durchsucht. Nachdem sie Bargeld fanden, brachen sie noch einen Zigarettenautoamten auf. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Grillhütte aufgebrochen

Ohne Beute flüchteten Unbekannte am letzten Wochenende aus einer Grillhütte bei Weickartshain. Die Täter hatten das Schloss der Grillhütte in der Nacht zum Samstag aufgebrochen und den Innenraum durchsucht. Dabei entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Hütte befindet sich etwa 500 Meter südlich von Weickartshain in Verlängerung des Laubacher Weges. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Hungen: Grillhütte aufgebrochen

Auch bei Villingen haben Unbekannte aufgebrochen. Die Unbekannten waren zwischen Sonntag und Dienstag aktiv. Auch in diesem Fall durchsuchten sie den Innenraum und flüchteten ohne Beute. Die Hütte befindet sich im Steinbruch. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Einbruch in Vereinsheim

Eine Zugangstür zu einem Vereinsheim haben Unbekannte zwischen Montagvormittag und Dienstagnachmittag aufgebrochen. Die Unbekannten hatten das Vereinsheim durchsucht und offenbar nichts mitgenommen. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Großen-Buseck: Im Kreisel Verkehrsschild beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag (24.April) gegen 06.33 Uhr ein Verkehrsschild auf einem Kreisel auf der Landesstraße L3126. Der Unbekannte befuhr den Kreisverkehr zwischen der L3126 und L3128. Beim Versuch aus dem Kreisverkehr raus in Richtung Alten-Buseck einzubiegen, überfuhr er vermutlich die Verkehrsinsel und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. An dem Verkehrsschild entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich um einen KIA handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Zusammenstoß mit Reh

Am Sonntag (26.April) gegen 22.00 Uhr kam es auf der Landesstraße L3093 zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Eine 50-jährige Frau fuhr von Ruttershausen nach Wißmar. Plötzlich querte in Höhe der Zufahrt zum Wißmarer See ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Leichtverletzte nach Unfallflucht

7.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Unfalls von Dienstag (28.April) in der Gabelsberger Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Lahnstraße aus Richtung Rodheimer Straße kommend in Richtung Gabelsberger Straße. An der Kreuzung fuhr der Unbekannte verbotswidrig geradeaus, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten. Zu diesem Zeitpunkt fuhren ein 24-jähriger Mann mit einem Toyota und eine 47-jährige Frau mit einem VW die Gabelsberger Straße in Richtung Heuchelheim. Der Toyota-Fahrer konnte durch einen Bremsvorgang den Zusammenstoß mit dem Unbekannten vermeiden. Dies bemerkte jedoch die 47-Jährige zu spät und fuhr auf. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Es könnte sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen VW Up handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zu schnell unterwegs?

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (28.April) gegen 22.13 Uhr in der Friedhofsallee. Ein 21-jähriger Mann fuhr von der Marburger Straße in Richtung Rodtbergstraße. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 21-Jährige beim Abbiegen in die Heinrich-Will-Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Blumeneinfassung aus Beton. Dabei wurde ebenfalls ein Verkehrsschild touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Großen-Linden: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag (28.April) gegen 14.50 Uhr kam es zu einem Unfall in einem Kreisverkehr in der Robert-Bosch-Straße. Ein 67-jähriger Mann mit einem Audi fuhr in den Kreisverkehr ein, um in die Siemensstraße abzubiegen. Dabei übersah der Audi-Fahrer einen 43-jährigen Mann mit einem Fahrrad, der von der Siemensstraße in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Beim Rückwärtsfahren Zusammenstoß

Ein 25-Jähriger Mann mit einem Sprinter hielt am Dienstag (28.April) gegen 13.10 Uhr auf der Linksabbiegerspur an einer Ampelanlage in der Londorfer Straße. Da er sich aufgrund von Ortsunkenntnis falsch eingeordnet hatte, beabsichtigte er einen Spurwechsel nach rechts. Beim Rückwärtsfahren übersah er offenbar einen hinter ihm stehenden 59-jährigen Mann mit einem Peugeot und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A45/Linden: LKW beschädigt LKW beim Rangieren

Zu einem Unfall beim Rangieren auf einem Autobahnrastplatz kam es am Dienstag (28.April) gegen 18.51 Uhr auf der Bundesautobahn A45 bei Linden. Ein 53-jähriger Mann beschädigte beim Rangieren in eine Parklücke die Zugmaschine eines dort abgestellten LKWs. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell