POL-GI: Pressemeldungen vom 28.05.2019: BMW-Fahrer missachtet Anhalte-Signal und flüchtet+++Einbrüche+++Unfallfluchten+++Ladendieb festgenommen

Reiskirchen: Einbruch in Gartenhütte gescheitert

Eine Besitzerin einer Gartenhütte in der Schulstraße erwischte Montagabend (27. Mai) zwei Jugendliche offenbar bei einem Aufbruch. Die Unbekannten brachen gegen 20.30 Uhr ihre Hütte auf und wollten einen Gartenschlauch-Wagen stehlen. Als die 37-Jährige das Duo bemerkte, sprach sie die beiden an. Daraufhin flüchteten die Langfinger ohne den Gartenschlauch. Beschreibung der Tatverdächtigen. Beide waren etwa 1,70 Meter groß und zwischen 15 - 16 Jahre alt. Einer hat blonde kurze Haare, war mit einer kurzen Jeans sowie weißem Oberteil bekleidet und trug Handschuhe. Der Zweite Tatverdächtige hat dunkelblonde gelockte Haare und war mit einer schwarzen Jogginghose sowie einer Sweatshirt-Jacke bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Fenster aufgehebelt

In der Carl-Franz-Straße hebelten zwischen 15.00 Uhr am Samstag (25. Mai) und 06.30 Uhr am Montag (27. Mai) Unbekannte das Fenster einer Schule auf. Ob die Einbrecher dabei gestört wurden, ist bislang unbekannt. Aus dem Gebäude wurde offenbar nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Klein-Linden/Lützelinden: Anhalte-Signal der Polizei missachtet - Wer kann Angaben zu Verkehrsrowdy in einem schwarzen BMW machen?

Das Anhalte-Signal einer Polizeistreife missachtete Dienstagfrüh ein zunächst unbekannter Fahrer in Klein-Linden. Der Fahrer stand mit seinem schwarzen BMW an der roten Ampel, als ihn die Ordnungshüter kontrollieren wollten und fuhr dann offenbar bei Rotlicht los. Der BMW-Fahrer konnte zunächst flüchten. Im Zuge der Fahndung erkannte die Streife den flüchtigen Fahrer wieder. Er befand sich als Beifahrer in einem schwarzen SUV. Es handelt sich hierbei um einen 24-Jährigen Mann aus Linden, der offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Er räumte die Fahrt mit dem BMW nicht ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Lindener. Darüber hinaus meldete um die Mittagszeit ein Zeuge den schwarzen BMW, der ihm offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit in Lützelinden aufgefallen war und im Bereich des Friedhofs abgestellt worden war. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum BMW-Fahrer machen können. Wem ist der schwarze BMW in Klein-Linden mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Allendorter Straße sowie auf der Landstraße 3054 in Richtung Lützelinden aufgefallen? Wurden Fahrzeugführer durch das Fahrverhalten des BMW gefährdet? Wem ist der schwarze BMW am Friedhof in Lützelinden aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ladendieb reißt sich los und flüchtet

In einem Schuhgeschäft im Seltersweg steckte Montagabend ein 34-jähriger Asylbewerber aus Marokko Schuhe im Wert von etwa 40 Euro in seinen Rucksack. Als er das Geschäft verlassen wollte, löste der Alarm aus. Angestellte konnten ihn zunächst festhalten und die Schuhe aus dem Rucksack holen. Er riss sich los und flüchtete in Richtung Katharinengasse. Polizisten nahmen den Langfinger in der Bahnhofstraße fest. Auf der Wache wurde der 34-Jährige erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen.

Gießen: Stofftasche am Einkaufswagen vergessen

Eine 76-jährige Rentnerin vergaß Montagnachmittag nach ihrem Einkauf beim Rewe am Markplatz ihre rote Stofftasche am Einkaufwagen. Darin befand sich ihr Portemonnaie. Ein Unbekannter hat die Tasche offenbar zwischen 15.00 und 16.00 Uhr mitgenommen. Die Besitzerin hofft nun auf die Ehrlichkeit des Finders. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 09.00 Uhr am Sonntag die Scheibe eines in der Grünberger Straße geparkten Klein-LKW ein. Aus dem weißen Mercedes entwendeten die Tatverdächtigen offenbar nicht. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Langgöns: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ein Navigationsgerät, Scheiben, ein Steuergerät, ein Tank und Schmutzfänger waren die Beute nach einem Einbruch in ein Gebäude der Unfallhilfe in der Holzheimer Straße. Die Unbekannte brachen dort zwischen Samstag (27. April und 09.00 Uhr am Montag (27. Mai) ein und montierten die Flügeltüren eines Krankentransporters ab. Daraus schnitten sie die Scheiben heraus. Aus dem Fahrzeuges bauten sie den Tank sowie Schmutzfänger aus und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Wem sind in den vergangenen Tagen Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Holzheimer Straße aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallfluchten:

Gießen/A480: Schwarzer Mercedes Benz gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall von Montagvormittag (28. Mai) zwischen Reiskirchen und Wettenberg einen schwarzen Mercedes Benz. Der Unbekannte war gegen 07.20 Uhr auf der rechten Fahrspur in Richtung Wettenberg unterwegs. Im Bereich des Gießener Nordkreuz wechselte er auf die linke Fahrspur. Ein nachfolgender auf der linken Fahrspur fahrender 18-jähriger Fahrer eines Seats aus Reiskirchen wich offenbar dem Unbekannten aus, um ein Zusammenstoß zu vermeiden. Der Reiskirchener prallte mit seinem Auto gegen die Schutzplanke. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei beziffert den Schaden auf knapp 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Gießen: Golf touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 17.00 Uhr am Freitag (24. Mai) und 11.00 Uhr am Montag einen in der Diezstraße geparkten schwarzen Golf. Der Schaden wird auf über 500 geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

