Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260419 - 404: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Gummersbach-Derschlag auf der Klosterstraße

Gummersbach (ots)

Am 26.04.2019 um 16:32 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Gummersbach die Klosterstraße in Richtung der Hauptkreuzung in Derschlag. Im Bereich einer Rechtskurve geriet er aus bisher unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegen kommenden Auto einer 30-jährigen Frau aus dem Reichshof zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie auch der im Wagen der 30-jährigen befindliche 3-jährige Sohn der Frau verletzt. An den Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zudem für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs wurde eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell