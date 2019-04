Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260419-402: Diebe an Baustelle auf Beutetour

Waldbröl (ots)

Unterschiedlichste Sachen konnten Diebe gebrauchen, die zwischen 17 Uhr am Mittwoch (24. April) und 7 Uhr des nächsten Tages an einer Baustelle im Raabeweg ihr Unwesen trieben. So brachen die Täter einen Baustellencontainer auf, aus dem sie eine Schleifhexe der Marke Hitachi, drei Arbeitsjacken sowie ein 50 Meter langes Starkstromkabel erbeuteten. Weiterhin stahlen sie zwei 20-Liter-Kanister sowie einen 5-Liter-Kanister mit Diesel. Etwa 150 Liter Diesel zapften sie zudem aus zwei abgestellten Baustellenfahrzeugen ab. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell