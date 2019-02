Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 14.02.2019: Gießen: Quartett nach versuchtem Einbruch festgenommen

Gießen (ots)

Die Polizei nahm nach einem versuchten Einbruch in einen Imbiss in der Goethestraße am Donnerstag (14. Februar) vier junge Männer fest. Ein Zeuge beobachtet gegen 03.40 Uhr die Verdächtigen, wie sie sich an der Eingangstür zu schaffen machten und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeistreife flüchteten die Tatverdächtigen. Die eingeleitete Fahndung führte aber schnell zum Erfolg und die polizeibekannten albanischen Männer - zwischen 18 und 20 Jahre alt- wurden wenig später festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollen sie am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

