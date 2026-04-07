Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Rotenburg

Rotenburg (ots)

Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg am Samstag (18.04.), von 11 Uhr bis 16 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung an der Großsporthalle in Rotenburg an der Fulda an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.

Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad, sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.

HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste im Überblick:

Wann? Am Samstag (18.04.), zwischen 11 Uhr und 16 Uhr Wo? Großsporthalle Rotenburg, Breitinger Kirchweg, 36199 Rotenburg

Terminvergabe? Eine Voranmeldung ist täglich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr unter der Telefonnummer 06623-937-0 möglich. Am 16.04.2026 ist Anmeldeschluss.

(Steffen Heil)

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