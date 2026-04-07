Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmiererei - Sachbeschädigung an PKW - Kennzeichendiebstahl - Diebstahl von Handtasche - Versuchter Einbruch - Brennholz gestohlen - Wohnungseinbruch - Diebstahl von Räucherofen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Farbschmiererei an ehemaliger Tankstelle Bad Hersfeld. Am Montagabend (06.04.), um 23 Uhr, besprühten Unbekannte die Hauswand einer ehemaligen Tankstelle in der Leinweberstraße, in dem Ortsteil Hohe Luft, mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an PKW

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Samstag (04.04.), 14 Uhr, bis Montag (06.04.), 17.30 Uhr, beschädigten Unbekannte das rechte Rücklicht eines VW Golf, der in der Jenaer Straße in dem Ortsteil Hohe Luft abgestellt war. Durch das Beschädigen des Rücklichtes entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Im Zeitraum von Samstag (04.04.), 14 Uhr, bis Sonntag (05.04.), 11 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem grauen 3er BMW die beiden Kennzeichenschilder "ROF-BS 320". Das Fahrzeug war in der Eisenacher Straße in Weiterode abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Handtasche Rotenburg. Unbekannte entwendeten am Sonntag (05.04.), im Zeitraum von 1 Uhr bis 2.30 Uhr, aus einer Gaststätte aus der Neustadtstraße in Rotenburg die abgelegte Handtasche einer Besucherin. Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (02.04.), 18 Uhr, bis Samstag (04.04.) 17.45 Uhr, machten sich Unbekannte an einer Hauseingangstür eines Einfamilienhauses, in der Straße "Am Hopfengarten", zu schaffen. Nachdem der Versuch die Haustür aufzuhebeln scheiterte, ließen die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen von ihrem Vorhaben ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Heringen. Im Zeitraum von Mittwoch (01.04.), 16 Uhr, bis Freitag (03.04.), 21 Uhr, zerschlugen unbekannte Täter eine Glasscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße Martelsberg im Ortsteil Lengers. Anschließend versuchten die Täter durch Hebeln an einer Eingangstüre in das Wohnhaus zu gelangen. Aus bislang unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brennholz gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen in dem Zeitraum von Freitagabend (03.03.) bis Samstagmorgen (04.03.) gespaltetes Brennholz von einem Privatgrundstück aus dem Finkenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigsau. Am Freitag (03.04.), gegen 23 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Giegenberg" in dem Ortsteil Friedlos. Im Treppenhaus versuchten die Täter im Obergeschoss eine Wohnungseingangstü gewaltsam zu öffnen. Hierbei wurden sie durch Bewohner gestört und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungseinbruch

Bad Hersfeld. Unbekannte kletterte im Zeitraum von Donnerstag (02.04.), 15 Uhr, bis Freitag (03.04.), 1 Uhr, in der Salzunger Straße im Ortsteil Hohe Luft auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses und verschafften sich von dort Zutritt in eine Wohnung. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht haben, flüchteten sie mit Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Wohnungseinbruch

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.04.), um 21.30 Uhr, kletterten zwei männliche Täter auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Jenauer Straße. Dort versuchten die Täter die Balkontür aufzuhebeln und schoben den Rollladen hoch. Die Bewohner wurden hierauf aufmerksam und überraschten die Täter. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Erfurter Straße. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Männlich, Circa 18-25 Jahre alt, jugendliches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Räucherofen

Rotenburg. Im Zeitraum von Mittwoch (01.04.), 20.30 Uhr, bis Donnerstag (02.04.), 07.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Nürnberger Straße in Lispenhausen einen schwarzen Räucherofen der Marke El Fuego aus dem Innenhof. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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