Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Garage - Kennzeichenschilder entwendet - Einbruch in Scheune - Einbruch in Handwerksbetrieb

Vogelsberg (ots)

Diebstahl aus Garage

Mücke. Am Sonntag (05.04.), zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer Garage in der Straße "Untergasse" im Ortsteil Nieder-Ohmen insgesamt drei Fahrräder, sowie ein Skateboard und einen Kinderfahrradhelm. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichenschilder entwendet

Alsfeld. Zwischen Freitag (03.04.), 18.30 Uhr, und Samstag (04.04.), 9.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem roten Audi A3 die beiden Kennzeichenschilder "VB-FF 14". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Zum Fuldaer Tor" abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Scheune

Lauterbach. Zwischen Donnerstag (02.04.), 21 Uhr, und Freitag (03.04.) , 8 Uhr, brachen Unbekannte eine Scheune in der Straße "Oberdorf" im Ortsteil Wallenrod gewaltsam auf und entwendeten hieraus neben einer Motorsäge auch eine Motorsense. Zudem wurden aus einem Kraftstofftank eines Traktors etwa 130 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet. An der Scheune entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Handwerksbetrieb

Feldatal. Zwischen Mittwoch (01.04.), 17.30 Uhr, und Donnerstag (02.04.), 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Gebäude eines Handwerksbetriebs in der Straße "In der Unteren Rabenau" im Ortsteil Windhausen. Hier durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten neben diversen Werkzeugen und Gartengeräten auch eine Wärmebildkamera und ein Schweißgerät. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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