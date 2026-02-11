POL-OH: Mercedesstern entwendet
Vogelsbergkreis (ots)
Antrifttal. Von einer in der Ruhlkircher Straße im Ortsteil Ohmes geparkten schwarzen Mercedes B-Klasse entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Freitagabend (06.02.), 18 Uhr, bis Samstagvormittag (07.02.), 11 Uhr, einen an der Motorhaube montierten Mercedesstern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
