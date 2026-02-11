PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mercedesstern entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Antrifttal. Von einer in der Ruhlkircher Straße im Ortsteil Ohmes geparkten schwarzen Mercedes B-Klasse entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Freitagabend (06.02.), 18 Uhr, bis Samstagvormittag (07.02.), 11 Uhr, einen an der Motorhaube montierten Mercedesstern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 11.02.2026 – 11:33

    POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Trickbetrug

    Fulda (ots) - Einbruch in Mehrfamilienhaus Kalbach. Am Dienstag (10.02.), zwischen 15.30 Uhr und 22.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Sämig" im Ortsteil Mittelkalbach. Die Täter durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen und entwendeten neben Bargeld auch Schmuck. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:54

    POL-OH: Pkw beschädigt

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Niederaula. Auf dem Betriebsgelände eines Logistikunternehmens in der Schlitzer Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (10.02.) einen blauen Audi TT im Heckbereich. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (PB) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 16:24

    POL-OH: Scheunenbrand

    Vogelsbergkreis (ots) - Antrifttal. Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, kam es in der Alsfelder Straße im Ortsteil Ruhlkirchen zum Brand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus. Ein Bewohner des Hauses nahm zunächst eine lauten Knall war und wurde so auf das Feuer aufmerksam. Mit einem Großaufgebot an Kräften bekam die sofort alarmierte Feuerwehr das Feuer zeitnah unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus und benachbarte Gebäude verhindern. Nach ...

    mehr
