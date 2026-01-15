Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

LKW verliert Ladung

Fulda. Am Mittwoch (14.01.), gegen 9 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem LKW den Gerloser Weg von der Mackenrodtstraße kommend in Fahrtrichtung Herz-Jesu-Krankenhaus. Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich dabei eine seitliche Befestigungsstange des mitgeführten Anhängers und eine darauf gelagerte Bohle kippte zur Seite. Hierdurch wurden sechs am Fahrzeugrand geparkte Pkw jeweils an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 26.000 Euro.

HEF

Verkehrsunfall zwischen Auto und Fußgänger

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.01.), gegen 17.10 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld die Nachtigallenstraße in Richtung Eichhofstraße und hielt verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg Höhe "Am Kurpark" an, um eine Fußgängerin am Überweg queren zu lassen. Als der Fahrer wieder anfuhr, stieß er mit einem 58-jährigen Fußgänger aus Bad Hersfeld zusammen, der den Überweg in entgegengesetzter Richtung querte. Nach einem kurzen Wortgefecht zwischen den Beteiligten entfernte sich der 49-jährige Audi-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld wird nun ermittelt. Der 58-jährige Fußgänger wurde leichtverletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Verkehrsunfallfluchten auf Parkplätzen

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.01.), in der Zeit von 08.30 Uhr - 09.00 Uhr, parkte eine Mitsubishi-Fahrerin aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug hinten links im Bereich des Radkastens und des Stoßfängers beschädigt. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Neuenstein. Am Mittwoch (14.01.), gegen 00.15 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger aus Naila (LK Hof) mit seinem Sattelzug ein Parkplatzgelände in der Straße "Dörrwiese" in Aua. Aus bisher ungeklärter Ursache streifte er hierbei die Frontschürze eines dort geparkten Transporters und entfernte sich dann zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Erst im Nachgang meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Rotenburg. In der Zeit von Dienstag (13.01.), 16 Uhr, bis Mittwoch (14.01.), 08.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Eichendorffstraße in Lispenhausen. Eine Rotenburgerin hatte ihren grauen BMW zuvor dort ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte beim Befahren der Örtlichkeit den parkenden Pkw im Bereich des Kotflügels und der Felge vorn links. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

