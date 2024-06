Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (05.06.) entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Ein 45-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 8 Uhr in Fulda die Schumannstraße aus Richtung Musikerviertel kommend in Fahrtrichtung Gallasiniring und wollte die dortige Kreuzung überqueren, um weiter auf der Schumannstraße zu fahren. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer 27-jährigen BMW-Fahrerin, welche die Michael-Henkel-Straße aus Richtung Pacelliallee kommend in Richtung Zentralfriedhof befuhr.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fulda. Ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus Hofbieber wurde bei einem Unfall am Mittwoch (05.06.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 8 Uhr die Leipziger Straße stadteinwärts und benutzte hierzu den dortigen Fahrradstreifen. In Höhe der Daimler-Benz-Straße bremste nach derzeitigen Erkenntnissen eine vor dem Radfahrer befindliche 23-jährige Fiat-Fahrerin abrupt ab und kam auf dem Fahrradstreifen zum Stehen. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte zu Boden. Ein nachfolgender Fahrzeugführer, welcher vermutlich mit einem weißen Sprinter unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den am Boden liegenden Radfahrer leicht am Rücken. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten 28-Jährigen zu kümmern. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

