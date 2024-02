Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrekturmeldung zu: Vorfahrtsmissachtung im Kreuzungsbereich fordert hohen Sachschaden (veröffentlicht am 10.02.24)

Fulda (ots)

Großenlüder. Am Donnerstagnachmittag (08.02.) befuhr, gegen 15:44 Uhr, ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Goldgrube" in Fahrtrichtung "Am Habersberg" und wollte im Kreuzungsbereich "Bergstraße" diese überqueren um in die Straße "Am Habersberg" einzufahren. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die "Bergstraße" aus Fahrtrichtung "Bahnhofstraße" kommend und wollte diese weiter geradeaus befahren. Im Kreuzungsbereich "Goldgrube / Bergstraße / Am Habersberg" übersah die 76-Jährige die von rechts kommende 47-Jährige und es kam zu Zusammenstoß. Am Unfallort gilt die Verkehrsregel "Rechts vor Links". An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 14.800 EUR.

Ursprungsmeldung:

Am Donnerstagnachmittag, 08.02.2024 befuhr gegen 15:44 Uhr ein 76-jähriger PKW Fahrer in Großenlüder die Straße Goldgrube und wollte die Bergstraße queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 47-jährigen PKW Fahrerin, welche die Bergstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die VW Fahrerin abgeleitet wurde und auf ein benachbartes Grundstück fuhr. Hierbei wurden eine Hecke und mehrere Büsche beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 14800 EUR.

(PB)

