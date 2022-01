Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brandstiftung nach Rollerdiebstahl - Jugendliche stecken Zeitungen an

Fulda (ots)

Brandstiftung nach Rollerdiebstahl

Fulda/Künzell. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (05.01.) ein Kleinkraftrad aus einem Carport in der Schillerstraße in Fulda. Ein ebenfalls dort geparkter, grauer Mini Cooper wurde während des Diebstahls beschädigt. Im Anschluss brachten die Täter das Kleinkraftrad des Herstellers "Kreidler" auf noch unbekannte Weise in die Gartenstraße nach Künzell, wo sie es nach ersten Erkenntnissen in Brand steckten. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jugendliche stecken Zeitungen an

Petersberg. Zwei bislang unbekannte Jugendliche betraten Dienstagabend (04.01.), zwischen 19.40 und 20 Uhr, das Gelände eines Bildungszentrums in der Goerdelerstraße. Dort zündeten sie mehrere Zeitungen in einem Pavillon an. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt.

Julissa Bär

