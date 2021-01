Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - In der Nacht auf Montag (11.01.) brachen Unbekannte in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Kellerräume verschiedener Mehrfamilienhäuser ein. Wie die Täter in die Häuser gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie stahlen Arbeitsgeräte, Kleidung, Schmuck, Elektrogeräte und zwei Fahrräder. Darunter eine besonders auffällige Jacke der Marke Camp David, ein Mini-Motorrad (sogenanntes Pocketbike), ein kleiner Kühlschrank mit der Aufschrift "Coca Cola", zwei Paar goldene Ohrringe und eine Goldkette. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. In diesem Zusammenhang konnten Zeugen einen dunkelblauen Van der Marken Fiat oder Peugeot und zwei verdächtige, nicht näher beschriebene Personen beobachten. Das Auto befuhr ohne Licht die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Ernst-Arnold-Straße. Zeugen, die Hinweise bezüglich des Verbleibs des Diebesguts, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell