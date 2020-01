Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer stürzt durch Glatteis

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Auf dem Reiterpfad in Paderborn-Schloß Neuhaus hat sich am Mittwochmorgen ein Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 77-Jährige war dort aufgrund von Glätte zu Fall gekommen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Die Polizei rät bei der aktuellen Wetterlage dringend dazu, vorausschauend und vorsichtig zu fahren. Durch Nässe und die kalten Temperaturen kann es speziell in den Morgen- und Abendstunden zu überfrierender Nässe und spiegelglatten Straßen sowie Geh- und Radwegen kommen.

