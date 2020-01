Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf der Delbrücker Straße

Hövelhof (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Delbrücker Straße mit der Brandtstraße in Hövelhof hat sich am Dienstagnachmittag ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige war mit einem Volvo gegen 16.35 Uhr auf der Delbrücker Straße in Richtung Hövelhof unterwegs. An der Einmündung zur Brandtstraße zog der 60-jährige Insasse eines Golfs vor ihm auf die Fahrbahn, um nach links auf die Delbrücker Straße einzubiegen. Der Volvo-Fahrer versuchte, noch auszuweichen, trotzdem kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Delbrücker Straße für rund 90 Minuten komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell