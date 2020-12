Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden, BAB 7 - Fuldaer Dreieck (Bezug: Erstmeldung von 12.41 Uhr)

Am 25.12.2020 kam es um kurz vor 12 Uhr auf der BAB 7 in Höhe des Fuldaer Dreiecks in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger Ravensburger fuhr mit seinem Honda Jazz auf dem linken Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts verlangsamte der Honda Jazz plötzlich massiv seine Geschwindigkeit. Der Fahrer versuchte noch, sein Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken und zog dazu auf den rechten Fahrstreifen. Der dort fahrende 56-jährige Fahrer eines Opel Zafira aus dem Landkreis Böblingen konnte den Zusammenstoß mit dem mittlerweile wohl fast auf der Fahrbahn stehenden Honda Jazz nicht mehr vermeiden und fuhr selbigem in das Fahrzeugheck. Der Fahrer des Honda sowie seine Beifahrerin wurden schwerverletzt ins Klinikum transportiert. Der Fahrer des Zafira und seine Ehefrau wurden durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Ein unglückliches Ende durch den Unfall nahm das Leben des 13-jährigen Hundes im Kofferraum des Opel Zafira. Trotz eines zufällig vor Ort befindlichen Tierarztes überlebte er den Aufprall nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von ca. 20 000EUR. Neben zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr landete auch der Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn.

Der stark vorhandene Feiertagsverkehr wurde nach 40 minütiger Vollsperrung auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt, bzw. wurde vor der Unfallstelle abgeleitet. Der Rückstau auf der BAB 7 wie auch auf der BAB 66 betrug ca. 1 km.

