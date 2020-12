Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad HersfeldBad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - In der Zeit zwischen Mittwoch, 23.12.2020, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 24.12.2020, 09.00 Uhr, wurde in der Straße "Unter der Stiegel" ein geparkter blauer Ford Focus durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer verließ daraufhin unberechtigt die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden am Ford beträgt ca. EUR1000,-.

Sachdienliche Hinweise können unter 06621/ 932-0 oder über die Onlinewache der hessischen Polizei abgegeben werden.

Verkehrsunfall

B27/Bad Hersfeld - Heiligabend, gg. 22.45 Uhr, kam eine 19jährige aus Ludwigsau auf dem Heimweg mit ihrem Renault Clio in Höhe des "Krone-Parkplatzes" aus Unachtsamkeit in die Leitplanken und wurde von dort wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Aufgrund der Fahrzeugteile auf der Fahrbahn beschädigte sich ein aus Richtung Bebra kommender 19jähriger aus Bad Hersfeld den Reifen seines 1er BMW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von EUR5100,-.

Polizeistation Bad Hersfeld, Neumann, PHK

