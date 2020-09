Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallfluchten

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Heringen - Am Montag (21.09.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit einem Nissan Qashqai die Landstraße 3306 aus Richtung Wölfershausen in Richtung Lengers. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Anschließend verließ er mit seinem Fahrzeug die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Auf dem weiteren Weg kam es zu mehreren Fahrunsicherheiten sowie zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort an der Schule Am Obersberg

Bad Hersfeld - Am Dienstag (22.09.), zwischen 07:20 Uhr und 12:50 Uhr, parkte ein 25-jähriger Mann aus Burghaun einen grauen Audi A6 auf dem Parkplatz der Schule am Obersberg. Als der Mann zu dem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, den abgestellten Audi beschädigt hat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Am Audi entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell