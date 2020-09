Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Zusammenstoß nach Unfall

Kirtorf - Am Montag (14.09.), gegen 07:50 Uhr, befuhr ein 54 Jahre alter Mann aus Romrod mit seinem VW Passat die Landesstraße 3071 aus Heimertshausen kommend in Richtung Ober-Gleen. Aufgrund eines vorangegangenen Unfalls musste der Romröder seinen PKW auf einem geraden Gefällstück deutlich verzögern und kam fast zum Stillstand.

Diese neue Verkehrssituation erkannte eine dahinterfahrende 18 Jahre alte Autofahrerin aus Kirtorf zu spät. Sie versuchte noch ihren Opel Astra zu bremsen, schaffte es jedoch nicht und wich nach rechts in den Straßengraben aus. Hierbei streifte sie noch mit ihrer linken Fahrzeugfront das rechte Heck des VW Passats. Im Anschluss durchfuhr sie den Straßengraben und blieb auf dem angrenzenden Wiesenstück stehen. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 11.500 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Angenrod - Am Sonntag (13.09.), gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 65 Jahre alter Mann aus dem Wartburgkreis mit seinem Peugeot 406 die Landesstraße 3070 aus Angenrod kommend in Richtung Seibelsdorf. Als er am rechten Fahrbahnrand anhielt, übersah dies der hinter ihm fahrende Radfahrer. Der Radfahrer, ein 55 Jahre alter Mann aus Antrifttal, fiel mit seinem Fahrrad auf die Straße und verletzte sich hierbei leicht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 800 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld, Schwenzfeier, VA

Unfall mit Personenschaden

Schlitz - Am Montag (14.09.), gegen 8:30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger VW-Fahrer die Landesstraße 3140 von Queck kommend. Im Bereich der Ortseinfahrt von Hutzdorf fuhr ihm eine darauffolgende 22-jährige Toyota-Fahrerin aus unbekannter Ursache auf den VW auf. Die Unfallverursacherin blieb dabei unverletzt. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Gefertigt: TB'e Sehrt-Bleßmann Polizeistation Lauterbach

