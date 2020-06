POL-OH: Einbruch - Diebstahl - Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Osthessen

Einbruch in Geschäftsräume

Bebra - In der Zeit von Samstag (20.06.) bis Montag (22.06.) brachen Unbekannte in einen Lebensmittelladen in der Nürnberger Straße ein. Die Täter brachen eine Tür auf und stahlen mehrere Dosen Bier. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Damenrad gestohlen

Bebra - Am Donnerstag (18.06.), zwischen 17:00 Uhr und 23:45 Uhr, stahlen Unbekannte ein rotes Damenrad der Marke City Bike aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Gilfershäuser Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Pkw zerkratzt

Alheim - Am Sonntag (21.06.), zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem blauen Ford "Courier". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Straße "Bei der Mühle" abgestellt. Unbekannte zerkratzten den Kotflügel vorne rechts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

