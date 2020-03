Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengelände - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Firmengelände - Kennzeichendiebstahl

Friedewald - In Zeit zwischen Mittwochmittag (25.03.) und Donnerstagmorgen (26.03.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße "Im Gewerbegebiet" ein. Die Täter überwanden das Zugangstor und hebelten eine Werkstatttür auf. Dort durchsuchten sie die Arbeitsräume und stahlen mehrere Baustellengeräte unbekannten Werts. Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls in der Straße "Im Gewerbegebiet" das amtliche Kennzeichen HEF-WP 72 eines Autoanhängers gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

