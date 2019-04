Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Kfz

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

Bad Säckingen

Am Donnerstag den 18.04.2019 wurde in der Zeit von 12:52 bis 13:22 Uhr ein PKW beschädigt. Bei dem in der Werderstraße in Bad Säckingen geparkten schwarzen Audi A4 Avant wurde von unbekannter Täterschaft ein ca. 20cm großes X in die Motorhaube geritzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000.-EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, 07761/934-0, zu melden.

FLZ

