Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unbekannter schiebt zwei Autos zusammen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat zwei in Weil an Rhein auf einer Straße geparkte Autos zusammengeschoben und ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen! Die beiden Autos, ein Ford Focus und ein Ford Escort, waren von Dienstag, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:30 Uhr, in der Grenzstraße auf der rechten Seite abgestellt. Ein Unbekannter fuhr dem hinteren Pkw ins Heck und schob diesen auf den davor geparkten Wagen, so dass diese beiden Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Da der Aufprall doch eine erhebliche Geräuschkulisse verursacht haben dürfte, hofft das Polizeirevier Weil am Rhein, dass Personen darauf aufmerksam wurden. Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 9797-0 zu melden.

