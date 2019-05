Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Kiosk eingebrochen - Einbruch in Vereinsheim

Vogelsberg (ots)

In Kiosk eingebrochen

HOHERODSKOPF. In der Nacht zu Samstag (18.5.) drangen Unbekannte gewaltsam in einen Kiosk auf dem Hoherodskopf ein und durchsuchten diesen. Über mögliches Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Einbruch in Vereinsheim

SCHLITZ. Im Schlitzer Stadtteil Pfordt brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (19.5.) in das Vereinsheim eines Sportvereins in der Pfordter Straße ein. Dabei entwendeten die Täter aus den dortigen Räumlichkeiten einen Beamer und Bargeld. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell