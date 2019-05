Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Junge Frau versucht Waldbrand zu entfachen - festgenommen

Fulda (ots)

Am Samstag Nachmittag versuchte eine junge Frau unter Zuhilfenahme von Brandbeschleuniger, einen Waldbrand in der Nähe des Ortsteiles Fulda-Dietershan zu entfachen. Sie versuchte es mehrfach, indem sie Benzin und Papier anzündete. Dadurch gerieten am Boden liegendes Laub und Unterholz in Brand. Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass sich die einzelnen Brände nicht zu einem größerem Waldbrand entwickelten. Die Brände konnten durch die freiwillige Feuerwehr Dietershan gelöscht werden. Durch aufgefundene Papierreste konnte die Täterin ermittelt und später auch festgenommen werden. Umfangreiches Beweismaterial wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen begab sich die junge Dame freiwillig in psychiatrische Behandlung ins Klinikum Fulda.

Bernd Kappius

Polizeiführer vom Dienst

0661/105-2031

