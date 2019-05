Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche und Diebstähle

Fulda (ots)

Pick-up entwendet

BURGHAUN. Von einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße Am Ring im Burghauner Ortsteil Steinbach entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstagnachmittag (18.5.) bis Montagvormittag (20.5.) einen grauen Mitsubishi L200 Pick-up. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen SO-VW 3003 hat einen Wert von rund 15.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

FULDA. Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 10.05. bis 17.05. geringe Mengen Diesel aus zwei Sattelzugmaschinen. Diese waren im Tatzeitraum auf einem Firmengelände in der Christian-Wirth-Straße abgestellt worden. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch gescheitert

KÜNZELL. In der Zeit von Samstagmittag (18.5.) bis Montagvormittag (20.5.) versuchten Unbekannten im Bachrainer Hahlweg in ein Versicherungsbüro einzubrechen. Der Versuch, die Zugangstür gewaltsam zu öffnen, scheiterte jedoch. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrecher suchen soziale Einrichtung am Wochenende gleich zwei Mal auf

FULDA. Im Fuldaer Stadtteil Horas drangen Unbekannte am vergangenen Wochenende gleich zwei Mal in die Büroräumlichkeiten einer sozialen Einrichtung in der Maberzeller Straße ein.

In der Nacht zu Samstag (18.5.) verschafften sich die Täter gewaltsam über die Zugangstür des Verwaltungsgebäudes Zutritt zu den dortigen Räumlichkeiten und durchsuchten diese. In der Zeit von Samstagnachmittag (18.5.) bis Montagmorgen (20.5.) drangen die Unbekannte nochmals über eine dortige Toilettenanlage in die Büroräumlichkeiten ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde jedoch in beiden Fällen nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt rund 3.200 Euro.

Ob zwischen den Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Getränkekisten und Haushaltskleingeräte aus Firmengebäude entwendet

FULDA. Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende über eine vermutlich unverschlossene Zugangstür in ein Firmengebäude in der Agnes-Huenninger-Straße ein. Dabei entwendeten die Täter mehrere Haushaltskleingeräte und rund 15 Getränkekisten im Wert von rund 400 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Toyota "RAV 4" entwendet

KÜNZELL. In der Nacht zu Samstag (18.5.) entwendeten Unbekannte aus einem Wohngebiet einen hochwertigen brauen Toyota "RAV 4". Das Fahrzeug war im Tatzeitraum am Fahrbahnrand der Fuldaer Straße abgestellt worden und mit dem amtlichen Kennzeichen FD-EM 1911 versehen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell