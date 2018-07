Bad Hersfeld (ots) - ROTENBURG (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - Am Donnerstagabend (05.07.), gegen 21.30 Uhr, wurde über den Notruf 110 einen Einbruch in den Lagerraum einer Metzgerei am Marktplatz, in der Rotenburger Innenstadt, gemeldet. Von einer Funkstreife wurden daraufhin der Lagerraum und andere Nebenräume durchsucht. Die Täter waren nicht mehr vor Ort. Bei den Ermittlungen vor Ort konnte von den Polizeibeamten festgestellt werden, dass vermutlich zwei Täter über ein offenes Fenster in den Lagerraum eingestiegen waren. Mehrere Elektrogeräte waren von den Tätern bereits für den Abtransport bereitgestellt worden. Als die beiden Täter merkten, dass sie entdeckt wurden, flüchtigen sie aus dem Einstiegsfenster in die Burggasse und weiter in Richtung "Hexenturm" bzw. Schlosspark weiter. Einen HILTI-Werkzeugkoffer, in der Lagerhalle der Metzgerei gestohlen, ließen sie in der Burggasse zurück. Die Polizei veranlasste sofort eine Fahndung nach den Tätern im Nahbereich des Tatorts. Mehrere Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Stadt. Möglich, dass die Flucht der beiden Täter von Spaziergängern gesehen wurde. Daher bittet die Polizei um nähere Hinweise aus der Bevölkerung. Es liegt folgende Zeugenbeschreibung der Täter vor: Beide sollen ca. 1,75m groß gewesen sein. Einer habe kurze braune Haare gehabt und zur Tatzeit ein rotes Oberteil getragen haben. Der Zweite soll dunkelblonde Haare, einen olivfarbenen Kapuzenpulli und ein schwarzes Basecap getragen haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

