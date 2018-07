Bad Hersfeld (ots) - ROTENBURG-LISPENHAUSEN (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - In der Nacht zum Donnerstag (05.07.) wurden auf einem Parkplatz einer Heizungsbaufirma in der Nürnberger Straße, Ortsdurchfahrt Bundestraße 83, die komplette Auspuffanlage eines weißen Firmenfahrzeugs der Marke Mercedes-Benz, Typ Vito, von unbekannten Tätern abgebaut und gestohlen. Von zwei weiteren Vitos dieser Firma wurden die jeweiligen Katalysatoren der Auspuffanlagen abgebaut und gestohlen. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von ca. 11.000 Euro aus. Der Tatort liegt direkt am Ortseingang von Lispenhausen (Bundestraße 83) aus Richtung Rotenburg kommend. Vermutlich könnten die Diebstähle von Nachbarn oder anderen aufmerksamen Autofahrern beobachtet worden sein. Hinweise auf verdächtige Personen oder verdächtigen Fahrzeugen bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370.

