POL-OH: Medienmitteilung Nr. 2 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Donnerstag, 05. Juli 2018

Bad Hersfeld (ots) - Versuchter Einbruch in Wohnhaus / Hauseigentümer aus Schlaf gerissen BAD HERSFELD-JOHANNESBERG - Am Donnerstagmorgen (05.07.), wurde gegen 03:34 Uhr, versucht in ein Wohnhaus im Zypresenweg einzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Durch den Lärm wurden die Hauseigentümer geweckt. Die unbekannten Täter verschwanden darauf in der Dunkelheit.

Versuchter Einbruch in Arztpraxis LUDWIGSAU-FRIEDLOS - In der Kasseler Straße wurde in der Nacht zum Donnerstag (05.07.) versucht in eine Arztpraxis einzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Einbruch in Gaststätte in Wildeck-Obersuhl WILDECK-OBERSUHL - Am Dienstagnachmittag (03.07.), zwischen 15.00 und 17.00 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Eisenacher Straße eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt.

Weidezaungerät gestohlen NENTERSHAUSEN-MÖNCHHOSBACH - Auf einer Viehweide in der Flurgemarkung Am Klippengraben wurde zwischen Montag (02.07.) und Mittwoch (04.07.) ein Weidezaungerät zur Sicherung der Weide im Wert von ca. 150 Euro gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

