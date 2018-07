POL-OH: Haustür eingetreten - Kamera gestohlen - Grabschmuck gestohlen

Fulda (ots) - Haustür eingetreten

Alsfeld - An einem Wohnhaus in der Hersfelder Straße traten Unbekannte in der Mittwochnacht (4.7.), zwischen 03.00 Uhr und 09.00 Uhr, die Haustür ein. Dabei entstand Sachschaden. Da kein Diebesgut festzustellen ist, dürften die Täter aus unbekannten Gründen von weiterem Vorgehen abgesehen haben.

Überwachungskamera abgerissen und gestohlen

Schlitz - Eine Überwachungskamera, die an einer Werkstatt an der Burganlage der Hinterburg angebracht war, wurde in der Donnerstagnacht (5.7.), zwischen 02.45 Uhr und 03.00 Uhr, gestohlen. Die Unbekannten rissen die Kamera von der Wand ab und nahmen sie mit. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Wiederholter Diebstahl von Grabschmuck

Homberg (Ohm) - Von der Grabstätte eines Friedhofes in er Dannenröder Straße in Appenrod stahlen Diebe bereits zum vierten Mal den Grabschmuck. In den zurückliegenden Wochen bestahlen die Unbekannten bereits dreimal dasselbe Grab. Der vierte und jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (29./30.6.). Die Diebe erbeuteten eine Pflanzschale mit rot-weißen Verbenen. Der finanzielle Schaden in Höhe von 20 Euro ist dabei eher zweitrangig. Die frevelhaften Taten und die Frage "Warum?" bedeuten für die Angehörigen eine erhebliche Belastung.

Hinweise bitte an die Polizeistationen in Alsfeld (Tel.: 06631 / 974-0) oder Lauterbach unter Telefon 06641 / 971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

