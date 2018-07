POL-OH: Pedelec gestohlen - Diebe auf dem Dachboden

Fulda (ots) - Fahrrad gestohlen

Fulda - Ein schwarz-blau lackiertes Pedelec der Marke NCM, Moscow 27,5, stahlen Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4./5.7.), zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr, vom Fahrradständer einer Firma vor dem Eingang in der Dientzenhofer Straße. Das mit einem Elektromotor betriebene Fahrrad war mit einem Gliederschloss angeschlossen und hat einen Wert von etwa 1.200 Euro.

Diebe auf dem Dachboden

Fulda - In einem Mehrparteien Mietshaus in der Moselstraße betraten bislang unbekannte Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4./5.7.) den Dachboden. Dort brachen sie drei Verschläge auf und stahlen diverse dort aufbewahrte Gegenstände. Sie erbeuteten Werkzeuge, darunter verschiedene Bohrer, einen Akkuschrauber und eine Stichsäge sowie einen kompletten Werkzeugwagen. Auch ein Fahrrad sowie ein schwarz-weißes japanisches Teeservice nahmen sie mit. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro.

