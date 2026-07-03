PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter beraubt 87-Jährigen - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Minden (ots)

Nach einem dreisten Trickdiebstahl am Donnerstagnachmittag in der Brühlstraße in der Mindener Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 14:20 Uhr Zutritt zu der Wohnung eines Mindeners (87), erbeuteten Schmuck im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags und verletzten ihn dabei leicht.

Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke klingelte an der Tür des Seniors und spiegelte vor, die Wasserleitungen im Haus kontrollieren zu müssen. Während ihn der Handwerker gezielt ablenkte, gelangte unbemerkt ein zweiter Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchte im Schlafzimmer eine Kommode. Als der Wohnungsinhaber Verdacht schöpfte und den Diebstahl entdeckte, versuchte das Opfer couragiert dem Täter die Beute wieder abzunehmen. Der Kriminelle reagierte jedoch aggressiv, schlug dem Senior den Arm weg und schubste ihn beiseite, wodurch der Geschädigte leichte Verletzungen erlitt. Im Anschluss flüchteten beide Männer zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine medizinische Versorgung war zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht erforderlich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe bei der Fahndung. Der erste Täter wird als etwa 1,75 Meter groß, schwarzhaarig und dunkel gekleidet beschrieben. Sein Komplize sei ebenfalls rund 1,75 Meter groß, korpulent und trug ein schwarzes Basecap sowie eine Bauchtasche. Besonders auffällig war seine Bekleidung: Er war mit einem blauen T-Shirt bekleidet, an dem ein Namensschild mit der Aufschrift "Max Mustermann" angebracht war.

Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 10:52

    POL-MI: Ladendiebe nach Flucht gestellt

    Bad Oeynhausen (ots) - (DM) In einem Einkaufszentrum an der Mindener Straße im Ortsteil Rehme kam es am Donnerstagnachmittag zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl, bei dem zwei Männer zunächst flüchten konnten. Die Beiden (48 und 42) entwendeten gegen 16:30 Uhr mehrere Kleidungsstücke im Wert von einigen hundert Euro aus einem dortigen Bekleidungsgeschäft. Ein Mitarbeiter des Ladens beobachtete das Duo jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren