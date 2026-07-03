Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter beraubt 87-Jährigen - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Minden (ots)

Nach einem dreisten Trickdiebstahl am Donnerstagnachmittag in der Brühlstraße in der Mindener Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 14:20 Uhr Zutritt zu der Wohnung eines Mindeners (87), erbeuteten Schmuck im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags und verletzten ihn dabei leicht.

Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke klingelte an der Tür des Seniors und spiegelte vor, die Wasserleitungen im Haus kontrollieren zu müssen. Während ihn der Handwerker gezielt ablenkte, gelangte unbemerkt ein zweiter Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchte im Schlafzimmer eine Kommode. Als der Wohnungsinhaber Verdacht schöpfte und den Diebstahl entdeckte, versuchte das Opfer couragiert dem Täter die Beute wieder abzunehmen. Der Kriminelle reagierte jedoch aggressiv, schlug dem Senior den Arm weg und schubste ihn beiseite, wodurch der Geschädigte leichte Verletzungen erlitt. Im Anschluss flüchteten beide Männer zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine medizinische Versorgung war zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht erforderlich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe bei der Fahndung. Der erste Täter wird als etwa 1,75 Meter groß, schwarzhaarig und dunkel gekleidet beschrieben. Sein Komplize sei ebenfalls rund 1,75 Meter groß, korpulent und trug ein schwarzes Basecap sowie eine Bauchtasche. Besonders auffällig war seine Bekleidung: Er war mit einem blauen T-Shirt bekleidet, an dem ein Namensschild mit der Aufschrift "Max Mustermann" angebracht war.

Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

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